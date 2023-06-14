Російські пам’ятники у Тбілісі обклеїли антивоєнними плакатами

На низці пам’ятників російським та радянським поетам і письменникам у Тбілісі невідомі розмістили антивоєнні плакати.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Плакати з віршованими рядками російською з’явилися на пам’ятниках Пушкіну, Лермонтову, Маяковському, Александру Грибоєдову, Максиму Горькому та іншим.

На пам’ятнику Грибоєдову з’явились рядки "Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра – будет два" ("Що ще нового подарує нам Москва? Сьогодні удар по цивільних, завтра буде два").

На пам’ятнику Маяковському розмістили вірш:

"Стою посрамлённо,

Придавлен пятой

Войны тяжкого груза.

Смотрите,

сочувствуйте,

я – гражданин

Страны, взрывающей дамбы и шлюзы!".

(Стою присоромлений, придавлений п’ятою тягаря війни. Дивіться, співчувайте, я – громадянин держави, що підриває дамби і шлюзи).

Фото: Paper Kartuli / Telegram

На пам’ятнику Пушкіну пригадали його рядки про "розваги" богатирів з "Казки про мертву царівну".

Фото: Paper Kartuli / Telegram

Є і плакат з рядком "Росія буде знищена", а також плакат з нагадуванням, що Грузія має "остерігатися російського шляху".

Фото: Paper Kartuli / Telegram

Медіа стало відомо, що акцію проводили під гаслом "Ніч Росії", її організатори побажали залишатися анонімними.

ФОТО: PAPER KARTULI / TELEGRAM

Як відомо, грузинська влада не приєдналась до санкцій проти Росії та відмовилась надавати Україні військову допомогу.

В останні тижні вона також підтримала відновлення прямих авіарейсів між Тбілісі та Москвою, а також потрапила у скандали, пустивши до себе "кадировців" і родичів голови російського МЗС Сергєя Лаврова, що призвело до низки протестів.

Читайте також: Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним