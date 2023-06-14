Російські пам’ятники у Тбілісі обклеїли антивоєнними плакатами
Середа, 14 червня 2023, 17:10
На низці пам’ятників російським та радянським поетам і письменникам у Тбілісі невідомі розмістили антивоєнні плакати.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Плакати з віршованими рядками російською з’явилися на пам’ятниках Пушкіну, Лермонтову, Маяковському, Александру Грибоєдову, Максиму Горькому та іншим.
На пам’ятнику Грибоєдову з’явились рядки "Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра – будет два" ("Що ще нового подарує нам Москва? Сьогодні удар по цивільних, завтра буде два").
На пам’ятнику Маяковському розмістили вірш:
"Стою посрамлённо,
Придавлен пятой
Войны тяжкого груза.
Смотрите,
сочувствуйте,
я – гражданин
Страны, взрывающей дамбы и шлюзы!".
(Стою присоромлений, придавлений п’ятою тягаря війни. Дивіться, співчувайте, я – громадянин держави, що підриває дамби і шлюзи).
На пам’ятнику Пушкіну пригадали його рядки про "розваги" богатирів з "Казки про мертву царівну".
Є і плакат з рядком "Росія буде знищена", а також плакат з нагадуванням, що Грузія має "остерігатися російського шляху".
Медіа стало відомо, що акцію проводили під гаслом "Ніч Росії", її організатори побажали залишатися анонімними.
Як відомо, грузинська влада не приєдналась до санкцій проти Росії та відмовилась надавати Україні військову допомогу.
В останні тижні вона також підтримала відновлення прямих авіарейсів між Тбілісі та Москвою, а також потрапила у скандали, пустивши до себе "кадировців" і родичів голови російського МЗС Сергєя Лаврова, що призвело до низки протестів.
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