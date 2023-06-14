Российские памятники в Тбилиси обклеили антивоенными плакатами

На ряде памятников российским и советским поэтам и писателям в Тбилиси неизвестные разместили антивоенные плакаты.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Плакаты со стихотворными строками на русском языке появились на памятниках Пушкину, Лермонтову, Маяковскому, Александру Грибоедову, Максиму Горькому и другим.

На памятнике Грибоедову появились строки "Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра – будет два".

На памятнике Маяковскому разместили стихотворение:

"Стою посрамлённо,

Придавлен пятой

Войны тяжкого груза.

Смотрите,

сочувствуйте,

я – гражданин

Страны, взрывающей дамбы и шлюзы!".

На памятнике Пушкину вспомнили его строки о "развлечениях" богатырей из "Сказки о мертвой царевне".

Есть и плакат со строкой "Россия будет уничтожена", а также плакат с напоминанием, что Грузия должна "остерегаться российского пути".

Медиа стало известно, что акцию проводили под лозунгом "Ночь России", ее организаторы пожелали оставаться анонимными.

Как известно, грузинская власть не присоединилась к санкциям против России и отказалась предоставлять Украине военную помощь.

В последние недели она также поддержала восстановление прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой, а также попала в скандалы, пустив к себе "кадыровцев" и родственников главы российского МИД Сергея Лаврова, что привело к ряду протестов.

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