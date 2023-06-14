Більшість французів хотіли б перегляду правил щодо надання притулку іноземцям

Більшість французів схвалюють існування права на притулок для тих, кому у рідній країні загрожує небезпека, але понад 60% вважають, що правила слід переглянути.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом Elabe на замовлення BFMTV.

Семеро з десяти респондентів підтримують існування права на притулок, але 64% вважають, що процедуру варто переглянути, навіть якщо це буде якось суперечити правилам на рівні ЄС.

63% опитаних вважають, що міграційна політика та політика надання притулку у Франції надто недбала. Це на два процентних пункти більше, порівняно з жовтнем 2019 року.

Приблизно чверть опитаних вважають, що чинні правила такі, як треба, та ще 8% – що вони надто жорсткі.

Оцінка чиних правил як недостатньо жорстких особливо висока серед прихильників крайніх правих – Марін Ле Пен (90%) та Еріка Земмура (94%), доволі висока вона і серед виборців Макрона (61%).

Опитування замовили на тлі рішення прем’єрки Елізабет Борн почати консультації щодо нового закону про імміграцію у спробі забезпечити більшість у парламенті. Міністр внутрішніх справ має презентувати проєкт у липні, а на розгляд парламенту він має потрапити восени.

Нагадаємо, країни ЄС нещодавно досягли домовленості щодо розподілу мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Польща оголосила, що намагатиметься створити коаліцію опонентів і заблокувати пакт.