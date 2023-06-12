Польща анонсувала побудову коаліції противників міграційного пакту ЄС

Польща намагатиметься заблокувати пакт про міграцію та притулок, який Рада ЄС ухвалила минулого тижня, і створити коаліцію опонентів.

Про це заявив у неділю речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Під час засідання Ради Євросоюзу у Люксембурзі минулого четверга міністри внутрішніх справ ЄС узгодили переговорну позицію щодо регламенту процедури надання притулку та регламенту управління притулком і міграцією. Польща та Угорщина були єдиними країнами-членами, які проголосували проти.

"Польща блокуватиме рішення щодо переміщення мігрантів", – заявив Мюллер, назвавши прийняту Радою позицію "короткостроковим мисленням, яке де-факто призведе до зростання міграційних хвиль".

Прийнята переговорна позиція базується на так званому механізмі обов'язкової солідарності. Країни, які відмовляться прийняти встановлені квоти шукачів притулку, зможуть зробити фінансовий внесок, причому сума буде встановлена на рівні 20 000 євро за одне переселення.

Втім, Польща не хоче ні приймати шукачів притулку, ні платити, оскільки польський постійний представник Анджей Садось вважає, що варіант фінансового внеску є фактично "покаранням" за відмову від дотримання квот.

Польща намагатиметься створити коаліцію в Європарламенті проти рішень, погоджених Радою ЄС.

Якщо ж пакт все ж набуде чинності, Варшава не виконуватиме взятих на себе зобов'язань. "Ми маємо право їх відкинути і піти на додаткові витрати", – сказав речник.

Тим часом молодший партнер "Права і справедливості" по правлячій коаліції, антиєвропейська партія "Суверенна Польща", оголосила, що подасть на розгляд польського парламенту проєкт резолюції, що виступає проти примусового переселення мігрантів.

Лідер партії, міністр юстиції Збігнєв Зьобро заявив, що польський народ не погодиться платити величезні гроші за помилки в міграційній політиці багатших країн ЄС.

Запропонована резолюція буде "можливістю висловити рішучу опозицію всіх (польських) політичних сил проти таких ідей єврократів", додав він.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у зв'язку з ухваленням рішення щодо розподілу мігрантів звинуватив Брюссель у зловживанні владою.