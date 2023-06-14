Большинство французов хотели бы пересмотра правил по предоставлению убежища иностранцам

Большинство французов одобряют существование права на убежище для тех, кому в родной стране угрожает опасность, но более 60% считают, что правила следует пересмотреть.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Elabe по заказу BFMTV.

Семеро из десяти респондентов поддерживают существование права на убежище, но 64% считают, что процедуру следует пересмотреть, даже если это будет как-то противоречить правилам на уровне ЕС.

63% опрошенных считают, что миграционная политика и политика предоставления убежища во Франции слишком небрежная. Это на два процентных пункта больше по сравнению с октябрем 2019 года.

Примерно четверть опрошенных считают, что действующие правила такие, как надо, и еще 8% – что они слишком жесткие.

Оценка действующих правил как недостаточно жестких особенно высока среди сторонников крайне правых – Марин Ле Пен (90%) и Эрика Земмура (94%), довольно высока она и среди избирателей Макрона (61%).

Опрос заказали на фоне решения премьера Элизабет Борн начать консультации по новому закону об иммиграции в попытке обеспечить большинство в парламенте. Министр внутренних дел представит проект в июле, а на рассмотрение парламента он должен попасть осенью.

Напомним, страны ЕС недавно достигли договоренности по распределению мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

Польша объявила, что будет пытаться создать коалицию оппонентов и заблокировать пакт.