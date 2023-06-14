Нападника, що брав заручників у банку в Кутаїсі, засудили до 13 років в'язниці

Чоловіка, який у вересні минулого року захопив заручників у відділенні банку в Кутаїсі, засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Григол Нарсія захопив у заручники 13 осіб у відділенні "Банку Грузії" у вересні 2022 року. Випадок запам’ятався курйозними вимогами нападника: він хотів отримати 2 млн доларів, мікроавтобус, вертоліт, вудку та російський прапор.

У підсумку через дев’ять годин людей звільнили, ніхто не постраждав. Вибухівка, якою нападник лякав людей, виявилася муляжем, але граната і пістолет були справжніми.

Згодом на допиті чоловік розповідав, що нібито хотів на вертольоті вирушити в окуповану Абхазію та з’явитися там з почепленим на вудку російським прапором.

Нарсію визнали винним за трьома статтями – незаконне придбання, зберігання чи носіння вогнепальної зброї, теракт та захоплення заручників з терористичною метою.



