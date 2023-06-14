Захватчика заложников в банке в грузинском Кутаиси приговорили к 13 годам тюрьмы

Мужчину, который в сентябре прошлого года захватил заложников в отделении банка в Кутаиси, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Григол Нарсия захватил в заложники 13 человек в отделении "Банка Грузии" в сентябре 2022 года. Случай запомнился курьезными требованиями нападающего: он хотел получить 2 млн долларов, микроавтобус, вертолет, удочку и российский флаг.

В итоге через девять часов людей освободили, никто не пострадал. Взрывчатка, которой нападавший пугал людей, оказалась муляжом, но граната и пистолет были настоящими.

Впоследствии на допросе мужчина рассказывал, что якобы хотел на вертолете отправиться в оккупированную Абхазию и появиться там с нацепленным на удочку российским флагом.

Нарсию признали виновным по трем статьям – незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, теракт и захват заложников с террористической целью.