У Мілані попрощались із Берлусконі

У Міланському соборі в середу відбулась церемонія прощання з колишнім прем’єр-міністром Італії й лідером партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі, з нагоди чого раніше оголосили день національної жалоби.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі AP.

Обкладену трояндами труну Берлусконі підняли з катафалка й внесли до Міланського собору для заупокійної меси під оплески тисяч людей, що зібрались, аби попрощатись із експрем’єром.

Фото: АР

У своєму виступі архиєпископ Мілана Маріо Дельпіні підкреслив неоднозначність постаті Берлусконі, зазначивши, що він був бізнесменом, який зазнавав успіхів і невдач, політиком, який перемагав і програвав, і особистістю, яка прагнула слави і мала шанувальників і недоброзичливців.

"Але в цей момент прощання і молитви, що ми можемо сказати про Сильвіо Берлусконі? Він був людиною: прагнення до життя, прагнення до любові, прагнення до радості. Він – людина, і тепер він зустрічається з Богом", – додав він.

Фото: АР

На прощанні з Берлусконі прийшли провідні італійські діячі, зокрема прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні й президент Серджо Матарелла, а також експрем’єри Маттео Ренці, Паоло Джентілоні і Маріо Драгі.

Серед іноземних гостей були присутні прем’єр Угорщини Віктор Орбан і правлячий емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані.

Фото: АР

Рішення Мелоні оголосити день жалоби за покійним експрем’єром не схвалили політичні опоненти чинного уряду, оскільки його за останні три десятиліття оголошували лише для двох колишніх президентів.

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років у понеділок, 12 червня.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, більшість італійців вважають найвпливовішою фігурою в країні за останні десятиліття, але й досі не мають спільної думки щодо того, чи був цей вплив позитивним чи негативним для країни.

Політик відомий дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і відзначився неоднозначними заявами щодо України. Зокрема, у жовтні 2022 року він заявляв, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Перед цим Берлусконі сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".