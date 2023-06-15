Болгарія звинуватила російського посла у поширенні дезінформації

Міністерство закордонних справ Болгарії звинуватило посла Росії Елеонору Митрофанову в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У своєму зверненні з нагоди Дня Росії Митрофанова заявила: "Незважаючи на те, що погляди болгарських громадян на поточний порядок денний далеко не однорідні, офіційна Софія впевнено дотримується антиросійського наративу. Систематичне залучення країни в конфлікт в Україні – чи то через постачання київському режиму боєприпасів, чи, наприклад, через можливе відправлення національного контингенту в зону бойових дій, безсумнівно, матиме негативні наслідки для двостороннього діалогу".

Болгарське міністерство відреагувало на її заяву наступним чином: "Болгарія рішуче засуджує безпрецедентну і неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти України і робить свій внесок у міжнародні зусилля на підтримку країни".

У заяві додається, що вони продовжуватимуть свою солідарність з Україною та безумовну підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

"Будь-які спроби пропаганди та дезінформації, які ставлять під загрозу демократичні цінності, є неприйнятними та неприпустимими. Болгарія бере участь у кількох національних і міжнародних ініціативах з боротьби з дезінформацією з чітким розумінням фундаментальної ролі нашого демократичного суспільства в наших спільних зусиллях щодо запобігання інсинуаціям і спекуляціям", – йдеться в позиції.

Міністерство оборони неодноразово офіційно спростовувало чутки про відправку болгарського військового контингенту, уточнюючи, що про це ніхто не просив.

У квітні Міністерство закордонних справ Болгарії назвало недоречною заяву російського посла про те, що якби вона могла, то проголосувала б за лідера партії "Вазраждане" Костадина Костадинова.

У МЗС Болгарії заявили, що "заява, зроблена послом Митрофановою на внутрішньополітичну тему для Болгарії, є недоречною". Уряд також попередив, що її слова можуть порушити Віденську угоду, яка визначає протокол дипломатичних відносин.

Присутність Митрофанової в Болгарії до цього часу була відзначена низкою скандалів, оскільки на болгарському національному святі 3 березня цього року вона порівняла звільнення Болгарії від військ Російської імперії з російським вторгненням в Україну. У боях за визволення Болгарії брали участь багато етнічних українців, поляків, фінів і болгар.