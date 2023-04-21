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Посол Росії в Болгарії порушила Віденську конвенцію, заявивши про підтримку проросійського кандидата

П'ятниця, 21 квітня 2023, 08:33

Посол Росії в Софії Елеонора Митрофанова заявила, що якби вона була громадянкою Болгарії, то проголосувала б за лідера радикальної проросійської партії "Вазраждане" Костадіна Костадінова: таким чином вона порушила Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Митрофанова вже давно викликає суперечки у Болгарії, яка бореться із сильними проросійськими настроями як у суспільстві, так і на політичному рівні. Свою скандальну заяву вона зробила в інтерв'ю болгарському інфлюенсеру та колишньому журналісту Мартіну Карбоскі.

"Якщо я є болгарським виборцем, я розумію політику керівництва, і я розумію, що відбувається, я б, мабуть, проголосувала або "Я нікого не підтримую", або за Костадіна Костадінова", – сказала Митрофанова.

Під "Я нікого не підтримую" йдеться про варіант у виборчому бюлетені, за якого виборець може висловити, що не підтримує жодних кандидатів чи партій.

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"З усіх так званих опозиційних партій Костадінов принаймні висловлює проболгарську позицію, що мені подобається. Я думаю, що він має збалансований підхід у зовнішній політиці", – додала Митрофанова.

Позиція російського посла є безпрецедентною, оскільки досі іноземний дипломат ніколи не висловлював перевагу жодному болгарському політику.

Такі коментарі є порушенням статті 41 Віденської конвенції – договору, в якому викладено зобов'язання та протоколи для дипломатичного персоналу та країн перебування. Стаття 41, пункт 1 стверджує, що вони мають "не втручатися у внутрішні справи цієї держави".

З початку російського вторгнення в Україну партія "Вазраждане" майже постійно підтримує російську позицію у війні. Костадінов заперечує, що відстоює проросійські позиції.

У березні 2022 року Україна закрила в’їзд Костадінову на 10 років у зв'язку з повідомленнями про те, що він є російським шпигуном. 

Митрофанова заперечує, що російське посольство фінансує впливових осіб, політиків та журналістів у Болгарії, говорячи, що вони не мають на це грошей.

Нагадаємо, 2 квітня у Болгарії пройшли четверті позачергові парламентські вибори. І схоже, що наступні не за горами. Читайте детально про те, як політична криза у Болгарії грає на руку Росії.



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