Болгария обвинила российского посла в распространении дезинформации

Министерство иностранных дел Болгарии обвинило посла России Элеонору Митрофанову в распространении дезинформации, когда она заявила, что отправка болгарских солдат в Украину негативно повлияет на диалог между Москвой и Софией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В своем обращении по случаю Дня России Митрофанова заявила: "Несмотря на то, что взгляды болгарских граждан на текущую повестку дня далеко не однородны, официальная София уверенно придерживается антироссийского нарратива. Систематическое вовлечение страны в конфликт в Украине – будь то через поставки киевскому режиму боеприпасов или, например, через возможную отправку национального контингента в зону боевых действий, несомненно, будет иметь негативные последствия для двустороннего диалога".

Болгарское министерство отреагировало на ее заявление следующим образом: "Болгария решительно осуждает беспрецедентную и неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и вносит свой вклад в международные усилия в поддержку страны".

В заявлении добавляется, что они будут продолжать свою солидарность с Украиной и безусловную поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Любые попытки пропаганды и дезинформации, которые ставят под угрозу демократические ценности, являются неприемлемыми и недопустимыми. Болгария участвует в нескольких национальных и международных инициативах по борьбе с дезинформацией с четким пониманием фундаментальной роли нашего демократического общества в наших общих усилиях по предотвращению инсинуаций и спекуляций", – говорится в позиции.

Министерство обороны неоднократно официально опровергало слухи об отправке болгарского военного контингента, уточняя, что об этом никто не просил.

В апреле Министерство иностранных дел Болгарии назвало неуместным заявление российского посла о том, что если бы она могла, то проголосовала бы за лидера партии "Вазраждане" Костадина Костадинова.

В МИД Болгарии заявили, что "заявление, сделанное послом Митрофановой на внутриполитическую тему для Болгарии, является неуместным". Правительство также предупредило, что ее слова могут нарушить Венское соглашение, которое определяет протокол дипломатических отношений.

Присутствие Митрофановой в Болгарии до сих пор было отмечено рядом скандалов, поскольку на болгарском национальном празднике 3 марта этого года она сравнила освобождение Болгарии от войск Российской империи с российским вторжением в Украину. В боях за освобождение Болгарии участвовали многие этнические украинцы, поляки, финны и болгары.