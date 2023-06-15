Уряд Словаччини очікувано не зміг отримати довіру парламенту

Уряд прем'єр-міністра Словаччини Людовіта Одора у четвер, як і очікувалося, не зміг завоювати довіру нижньої палати парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Відповідно до конституції, президентка Зузана Чапутова має відправити уряд у відставку і залишити його на посаді з обмеженими повноваженнями.

Уряд експертів розпочав виконання своїх обов'язків у середині травня і, як очікується, приведе країну до дострокових парламентських виборів у вересні.

За вотум довіри уряду Одора проголосували лише 34 з 136 присутніх депутатів.

"Результат для нас не є несподіваним. Ми заздалегідь знали, які партії підтримують програму уряду, а які утримаються або будуть проти", – сказав Одор журналістам після голосування. Він додав, що уряд має намір виконати свою програмну заяву, незважаючи на те, що документ не був схвалений депутатами.

Уряд в основному підтримали члени ліберальної партії "Свобода і солідарність" і група законодавців з оточення експрем'єр-міністра Едуарда Гегера. Натомість дві найпопулярніші на сьогодні партії – Smer колишнього триразового прем'єр-міністра Роберта Фіцо та Hlas експрем'єр-міністра Петера Пеллегріні – вже заздалегідь оголосили, що не підтримуватимуть офіційний уряд.

Не проголосували за вотум довіри уряду і члени ультраправої партії Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, депутат якої Растіслав Шлосар під час дебатів розкритикував те, що прем'єр-міністром Словаччини вперше в історії країни є представник не державотворчої нації, а національної меншини, а саме угорської.

Кабінет міністрів без довіри парламенту не зможе ухвалювати рішення з принципових питань внутрішньої та зовнішньої політики. Здійснення інших повноважень, які уряд отримує на підставі законів, а не безпосередньо з конституції, знову буде залежати від попереднього схвалення глави держави. Попередній уряд Гегера працював у такому режимі з середини грудня, коли нижня палата парламенту висловила йому недовіру.

З огляду на майбутні парламентські вибори, уряд економіста Одора практично не має можливості проштовхувати в парламенті більш фундаментальні пропозиції чи реформи.

У своїй програмній заяві уряд Одора, наприклад, пообіцяв продовжувати допомагати Україні, яка протистоїть російському вторгненню.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.