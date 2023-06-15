Правительство Словакии ожидаемо не смогло получить доверие парламента

Правительство премьер-министра Словакии Людовита Одора в четверг, как и ожидалось, не смогло завоевать доверие нижней палаты парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Согласно конституции, президент Зузана Чапутова должна отправить правительство в отставку и оставить его в должности с ограниченными полномочиями.

Правительство экспертов приступило к исполнению своих обязанностей в середине мая и, как ожидается, приведет страну к досрочным парламентским выборам в сентябре.

За вотум доверия правительству Одора проголосовали лишь 34 из 136 присутствующих депутатов.

"Результат для нас не является неожиданным. Мы заранее знали, какие партии поддерживают программу правительства, а какие воздержатся или будут против", – сказал Одор журналистам после голосования. Он добавил, что правительство намерено выполнить свое программное заявление, несмотря на то, что документ не был одобрен депутатами.

Правительство в основном поддержали члены либеральной партии "Свобода и солидарность" и группа законодателей из окружения экс-премьер-министра Эдуарда Гегера. Зато две самые популярные на сегодня партии – Smer бывшего трехкратного премьер-министра Роберта Фицо и Hlas экс-премьер-министра Петера Пеллегрини – уже заранее объявили, что не будут поддерживать официальное правительство.

Не проголосовали за вотум доверия правительству и члены ультраправой партии Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, депутат которой Растислав Шлосар во время дебатов раскритиковал то, что премьер-министром Словакии впервые в истории страны является представитель не государствообразующей нации, а национального меньшинства, а именно венгерского.

Кабинет министров без доверия парламента не сможет принимать решения по принципиальным вопросам внутренней и внешней политики. Осуществление других полномочий, которые правительство получает на основании законов, а не непосредственно из конституции, снова будет зависеть от предварительного одобрения главы государства. Предыдущее правительство Гегера работало в таком режиме с середины декабря, когда нижняя палата парламента выразила ему недоверие.

Учитывая предстоящие парламентские выборы, правительство экономиста Одора практически не имеет возможности проталкивать в парламенте более фундаментальные предложения или реформы.

В своем программном заявлении правительство Одора, например, пообещало продолжать помогать Украине, которая противостоит российскому вторжению.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.