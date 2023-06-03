Президентка Словаччини побоюється розвороту щодо підтримки України після виборів

Президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це вона сказала у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Чапутова зазначила, що стурбована поширенням дезінформації у Словаччині, а у разі перемоги популістських партій на майбутніх виборах зовнішньополітична лінія країни може стати схожою на ту, якої дотримується прем’єр Угорщини Віктор Орбан і підтримка України послабиться.

За її словами, країна проходить дуже складний період. "Я бачу не лише поляризованість, а й фрагментованість нашого суспільства", – зазначила Зузана Чапутова.

Зараз в опитуваннях лідирує популістська партія Smer-SD, очолювана колишнім суперечливим прем’єром Робертом Фіцо. Він виступає за припинення військової підтримки України.

Соцопитування свідчать, що у Словаччині наративи російської пропаганди здобули значну підтримку. Так, за останнім опитуванням GLOBSEC, у Словаччині лише 40% респондентів вважають Росію головним винуватцем війни в Україні, тоді як у Польщі це 85%.

Близько половини опитаних вважають США безпековою загрозою для Словаччини і 66% – що Штати "втягують Словаччину у війну з Росією, тому що виграють від цього".

Чапутова зазначила, що Словаччина – під хвилею російської кампанії дезінформації, і "деякі політичні лідери, включно з депутатами, поширюють цей тип прямо у парламентській залі та через медіа".

На її думку, російські наративи успішно здобувають підтримку в країні через низку факторів — і "позитивне ставлення то спільних слов’янських коренів", і специфіку сприйняття минулого, і дезінформаційні кампанії, і можливі недоліки у комунікації більш проєвропейських лідерів, і труднощі останніх років – пандемія коронавірусу, економічні проблеми, зростання цін на енергоносії.

Чинна влада, нагадаємо, активно допомагала Україні. Зокрема, Словаччина першою передала Україні систему ППО С-300, а навесні 2023 року, майже синхронно з Польщею, передала 13 радянських винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що словацькі спецслужби викрили спробу Росії сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD.