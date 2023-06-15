Прем'єр Іспанії обіцяє, що дочасні вибори не вплинуть на головування країни в ЄС

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес у четвер запевнив, що дострокові парламентські вибори наприкінці липня не вплинуть на головування його країни в Раді Європейському Союзу в другій половині 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, Санчес заявив на пресконференції, де представив пріоритети Іспанії під час головування в ЄС.

Голова уряду Іспанії наголосив, що демократія "ніколи не була проблемою", а в Євросоюзі вже не вперше відбуваються вибори в країні, яка головує в Раді.

Санчес підкреслив, що Іспанія готувалась до головування протягом останнього року з "усіма інституційними, соціальними та політичними гравцями".

Чотирма пріоритетами іспанського головування в ЄС, які озвучив прем’єр, є реіндустріалізація, "зелений" перехід; соціальні права й добробут громадян, а також перетворення об’єднання на ключового геополітичного гравця, який конкуруватиме з Китаєм і США.

За словами Санчеса, Іспанія також намагатиметься укласти угоди щодо ключових законодавчих актів ЄС, як-то нового пакту про міграцію та притулку й реформи ринку електроенергії, водночас зберігаючи підтримку України в її війні проти Росії.

Крім того, Мадрид у липні організує великий саміт ЄС із країнами Латинської Америки.

"Європа була нашими дверима до сучасності і до демократії в нашій країні. І зараз настав час, коли ми покажемо світові, як багато іспанці можуть зробити для цього Європейського Союзу", – підкреслив прем’єр.

Як відомо, Іспанія перебирає на себе ротаційне головування в Раді ЄС на шість місяців 1 липня – всього за три тижні до проведення парламентських виборів 23 липня, які Санчес призначив після поразки його Соціалістичної робітничої партії на регіональних і місцевих виборах у травні.

Читайте також: Іспанія, праворуч! Як дострокові вибори можуть змінити зовнішній курс Мадрида.