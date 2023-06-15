Премьер Испании обещает, что досрочные выборы не повлияют на председательство страны в ЕС

Испанский премьер-министр Педро Санчес в четверг заверил, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, Санчес заявил на пресс-конференции, где представил приоритеты Испании во время председательства в ЕС.

Глава правительства Испании подчеркнул, что демократия "никогда не была проблемой", а в Евросоюзе уже не впервые проходят выборы в стране, которая председательствует в Совете.

Санчес подчеркнул, что Испания готовилась к председательству в течение последнего года со "всеми институциональными, социальными и политическими игроками".

Четырьмя приоритетами испанского председательства в ЕС, которые озвучил премьер, являются реиндустриализация, "зеленый" переход; социальные права и благосостояние граждан, а также превращение объединения в ключевого геополитического игрока, который будет конкурировать с Китаем и США.

По словам Санчеса, Испания также будет пытаться заключить соглашения по ключевым законодательным актам ЕС, таким как новый пакт о миграции и убежище и реформы рынка электроэнергии, одновременно сохраняя поддержку Украины в ее войне против России.

Кроме того, Мадрид в июле организует большой саммит ЕС со странами Латинской Америки.

"Европа была нашей дверью к современности и к демократии в нашей стране. И сейчас настало время, когда мы покажем миру, как много испанцы могут сделать для этого Европейского Союза", – подчеркнул премьер.

Как известно, Испания перебирает на себя ротационное председательство в Совете ЕС на шесть месяцев 1 июля – всего за три недели до проведения парламентских выборов 23 июля, которые Санчес назначил после поражения его Социалистической рабочей партии на региональных и местных выборах в мае.

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