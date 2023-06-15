Органи влади США зазнали масштабної кібератаки

Кілька федеральних урядових установ США постраждали від глобальної кібератаки, яка використовує вразливість у популярному програмному забезпеченні для обміну файлами MOVEit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Представник Агентства кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США Ерік Гольдштейн у четвер повідомив, що відомство "надає підтримку кільком федеральним агентствам, які зазнали втручання, що вплинули на їхні додатки MOVEit".

"Ми терміново працюємо над тим, щоб зрозуміти наслідки і забезпечити своєчасне виправлення ситуації", – додав він, не уточнивши, скільки саме і які федеральні органи влади США постраждали.

В останні кілька тижнів низка компаній так само стали жертвами кібератаки з боку хакерської групи під назвою CLOP, яку пов’язують із Росією. Вони стали першими, хто скористався вразливістю програми MOVEit, аби викрасти дані її користувачів.

Минулого тижня російськомовна хакерська група, відома як CLOP, взяла на себе відповідальність за кібератаку зокрема на BBC, British Airways, нафтового гіганта Shell та владу штатів Міннесота й Іллінойс.

CLOP дала компаніям час до середи, аби зв’язатись із ними для сплати викупу, інакше обіцяючи продати викрадені дані. Чи була втілена ця погроза, наразі невідомо.

Проросійські хакери стали першими, хто скористався вразливістю MOVEit, але експерти кажуть, що їхні дії можуть повторити й інші зловмисники. Розробник програми, американська компанія Progress, закликала оновити програмні пакети й видала рекомендації з безпеки.