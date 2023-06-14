Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи

Проросійське хакерське угруповання NoName здійснило атаки на сайти нідерландських портів, зокрема й Роттердам – найбільший порт Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

Хакери здійснили DDoS-атаки, які передбачають скеровування великої кількості запитів на сайт для перевантаження серверів, проти портів Гронінгена, Амстердама, Роттердама і Ден Хелдера.

У результаті сайти цих портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок.

Адміністрація порту Роттердама повідомила, що, за її даними, кібератака здійснювалась із російських і сербських IP-адрес, але жодної іншої шкоди, окрім тимчасової недоступності сайту, не завдала.

Натомість системи, що використовуються для обробки портових відправлень, не були під загрозою, оскільки вони працюють на інших серверах.

Сама ж група NoName057(16) у своєму Telegram-каналі заявила, що кібератаки були відповіддю на намір Нідерландів придбати швейцарські танки Leopard для України.

Напередодні Національний центр кібербезпеки Швейцарії заявив про надзвичайно високу інтенсивність кібератак на урядові сайти й онлайн-портали країни, за якими стоїть проросійське угруповання NoName.