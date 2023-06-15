Органы власти США подверглись масштабной кибератаке

Несколько федеральных правительственных учреждений США пострадали от глобальной кибератаки, которая использует уязвимость в популярном программном обеспечении для обмена файлами MOVEit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Представитель Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Эрик Гольдштейн в четверг сообщил, что ведомство "оказывает поддержку нескольким федеральным агентствам, которые подверглись вмешательству, что повлияли на их приложения MOVEit".

"Мы срочно работаем над тем, чтобы понять последствия и обеспечить своевременное исправление ситуации", – добавил он, не уточнив, сколько именно и какие федеральные органы власти США пострадали.

В последние несколько недель ряд компаний так же стали жертвами кибератаки со стороны хакерской группы под названием CLOP, которую связывают с Россией. Они стали первыми, кто воспользовался уязвимостью программы MOVEit, чтобы похитить данные ее пользователей.

На прошлой неделе русскоязычная хакерская группа, известная как CLOP, взяла на себя ответственность за кибератаку в частности на BBC, British Airways, нефтяного гиганта Shell и власти штатов Миннесота и Иллинойс.

CLOP дала компаниям время до среды, чтобы связаться с ними для уплаты выкупа, иначе обещая продать похищенные данные. Была ли воплощена эта угроза, пока неизвестно.

Пророссийские хакеры стали первыми, кто воспользовался уязвимостью MOVEit, но эксперты говорят, что их действия могут повторить и другие злоумышленники. Разработчик программы, американская компания Progress, призвала обновить программные пакеты и выдала рекомендации по безопасности.