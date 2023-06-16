Фігуранту справи про витік секретних документів Пентагону висунули обвинувачення

Федеральне велике журі в Бостоні висунуло обвинувачення колишньому службовцю ВПС Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, який фігурує у справі про витік секретних військових документів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції США.

Тейшейра був звинувачений за шістьма пунктами в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони.

"Як зазначено в обвинувальному висновку, Джек Тейшейра отримав від уряду США доступ до секретної інформації з питань національної оборони, в тому числі до інформації, розголошення якої могло б завдати надзвичайно серйозної шкоди національній безпеці", – заявив Генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

За кожним пунктом обвинувачення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з подальшим звільненням під наглядом на строк до трьох років і штрафу в розмірі до 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, Джек Тейшейра був заарештований Федеральним бюро розслідувань 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс.

Прокурори стверджують, що 21-річний хлопець передав секретні документи, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти Україні, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

"Злиті" документи містили надсекретну інформацію США про союзників і противників. Президент США Джо Байден розпорядився провести розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту.

У судових документах прокурори також заявили, що керівники Тейшейри двічі – у вересні й жовтні 2022 року – робили йому зауваження через поводження з секретною інформацією. Але це не призвело до обмеження йому доступу до неї.

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