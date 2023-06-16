Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона предъявили обвинения

Федеральное большое жюри в Бостоне предъявило обвинение бывшему служащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, который фигурирует в деле об утечке секретных военных документов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Тейшейра был обвинен по шести пунктам в умышленном хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной обороны.

"Как указано в обвинительном заключении, Джек Тейшейра получил от правительства США доступ к секретной информации по вопросам национальной обороны, в том числе к информации, разглашение которой могло бы нанести чрезвычайно серьезный ущерб национальной безопасности", – заявил Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По каждому пункту обвинения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с последующим освобождением под надзором на срок до трех лет и штрафа в размере до 250 тысяч долларов.

Напомним, Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований 13 апреля в своем доме в штате Массачусетс.

Прокуроры утверждают, что 21-летний парень передал секретные документы, в том числе касающиеся передвижения войск в войне России против Украины, группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.

Тейшейру обвиняют в несанкционированном удержании и передаче информации о национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии секретной информации и оборонных материалов, за что ему может грозить до 15 лет заключения.

"Слитые" документы содержали сверхсекретную информацию США о союзниках и противниках. Президент США Джо Байден распорядился провести расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

В судебных документах прокуроры также заявили, что руководители Тейшейры дважды – в сентябре и октябре 2022 года – делали ему замечания из-за обращения с секретной информацией. Но это не привело к ограничению ему доступа к ней.

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