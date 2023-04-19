Шпигун нового покоління: що з'ясувало розслідування зливу секретних документів Пентагону

Розслідування безпрецедентного зливу таємних документів Міноборони США вже дало перші результати.

Минулого тижня Федеральне бюро розслідувань затримало ймовірного "автора" витоків – 21-річного Джека Тейшейру, який працював на авіабазі США у штаті Массачусетс.

Втім, цей арешт викликав не менше питань, аніж дав відповідей.

Як 21-річний хлопець міг отримати доступ до інформації під грифом "цілком таємно"? Чому витік, який тривав мінімум кілька місяців, не вдалося спинити? І як можна запобігти подібним інцидентам у майбутньому?

Усе, що наразі відомо про розслідування "Пентагон-лікс" – у цьому матеріалі.

Зациклений на війні

Наразі єдиний фігурант розслідування про злив секретних документів Пентагону – 21-річний Джек Тейшейра зі штату Массачусетс.

Його біографія, яку майже одразу після арешту розібрали всі провідні американські ЗМІ, не вказує ані на "іноземного шпигуна", ані на противника військової допомоги Україні.

Хлопець народився й виріс у сім’ї військових. Його вітчим після 34 років служби пішов на пенсію, досі служить його зведений брат, мати раніше працювала в організації допомоги ветеранам.

Знайомі Тейшейри розповіли американським ЗМІ, що той змалечку цікавився зброєю і армією – ба навіть був зациклений на ній, постійно маючи при собі великий військовий довідник.

У 2019 році хлопець і сам почав військову кар’єру в Повітряних силах Національної гвардії США в Массачусетсі. Через два роки (йому тоді було 19) він отримує доступ до інформації під грифом "цілком таємно", а ще за рік – переходить на службу в розвідувальне крило бази ВПС США "Отіс" на півострові Кейп-Код у Массачусетсі.

Кар’єра Тейшейри досягла піку в лютому 2023 року, коли він став фахівцем із кіберсистем Нацгвардії.

У вільний від служби час хлопець шукає таких, як і він, прихильників військової тематики, на геймерському сервері Discord – колишні однокласники казали, що він багато грав у відеоігри.

У 2020-му 18-річний Тейшейра під псевдо OG створює там закритий сервер (групу) Thug Shaker Central. За аватарку він обрав фото Террі Дейвіса – програміста, в якого діагностували шизофренію і який розповідав, що чує голос Божий.

Адміністратор сервера стверджував, що працює на військовій базі та має доступ до таємної інформації. Цим він викликав захоплення інших 20-30 учасників – причому деякі були молодші за нього.

Учасники Thug Shaker Central переважно переписувались про буденні речі, обмінювались мемами й расистськими жартами, дивились разом фільми й навіть молилися.

Проте в певний момент OG почав публікувати на сервері нібито секретну військову інформацію – ймовірно, щоб вразити інших учасників. Але бажаного захоплення він не отримав, що нібито його розлютило.

Щонайменше від січня 2023 року адміністратор Thug Shaker Central почав публікувати фото документів, що, як він стверджував, містять секретну інформацію Пентагону.

Так і розпочалась історія "Пентагон-лікс".

Від Discord до Telegram

Discord, який попервах виник лише як місце для гравців багатокористувацьких відеоігор, завдяки налаштуванням приватності переріс у закритий майданчик для обговорень різноманітних тем, не завжди законних.

Отримати доступ до приватного сервера Discord можна лише за запрошенням – навіть пошук не виявить його існування.

Тож десятки фотографій брифінгів і презентацій під грифом "цілком таємно" могли б ніколи не опинитись у відкритому доступі.

Та десь на початку березня геймер під ніком Lucca вирішив опублікувати частину фото на іншому приватному Discord-сервері wow_mao. Але там було вже не кількадесят, а близько 4000 людей.

І за кілька днів таємні документи Пентагону з wow_mao потрапили до сервера, присвяченого популярній грі Minecraft. Причому опублікував їх, імовірно, підліток, який не повірив у секретність даних на фото й вирішив, що то такий жарт.

Принаймні, знайомі Тейшейри кажуть, що він не мав наміру поширювати секретні документи за межі свого сервера.

Зрештою, з Minecraft-сервера вже на початку квітня документи Пентагону потрапили на форум 4chan у гілці обговорення війни Росії проти України.

А далі їх почали поширювати проросійські канали у Telegram і Twitter.

І як ми знаємо, при цій публікації документи виявились принаймні почасти відредаговані, аби применшити втрати РФ і перебільшити – України.

Минулого тижня історія з Thug Shaker Central стає відомою завдяки розслідуванням The New York Times і Bellingcat.

Вони ретельно описали шлях поширення таємних документів та знайшли сервер і встановили, що його створив Тейшейра. Зокрема – порівнявши фото столу з публічних світлин хлопця й фото у зливах.

Але натоді Федеральне бюро розслідувань США вже знало про Тейшейру та готувалось його затримати.

Військовий залишив достатньо інформації про себе онлайн – наприклад, вказав справжнє ім’я та домашню адресу під час реєстрації в Discord, яку ФБР отримало ще 12 квітня.

А як казали журналісти NYT, коли вони прийшли під дім Тейшейри у четвер, 13 квітня, незабаром туди ж прибули й спецпризначенці ФБР, які й заарештували хлопця.

Уже наступного дня військовий постав перед судом у Бостоні, де йому оголосили обвинувачення в незаконному вилученні й переданні інформації про національну оборону та засекречених відомостей.

За цими двома пунктами Тейшейрі загрожує до 15 років позбавлення волі.

У середу, 19 квітня, хлопцеві мають обрати запобіжний захід. Прокуратура клопоче про арешт.

Проблеми з доступом

"Пентагон-лікс" став найбільш серйозним витоком таємних відомостей США з часів, коли експрацівник Агентства національної безпеки Едвард Сноуден розповів про програму масового стеження американських спецслужб.

Постає логічне питання: як 21-річний військовий міг не просто мати доступ до документів із грифом "цілком таємно", а й приносити їх додому (!), фотографувати та відправляти онлайн?

Насправді це не така вже й рідкість.

Посада "молодшого спеціаліста систем обміну даними" (cyber transport system journeyman), яку обіймав Тейшейра, не потребує високого рівня навичок.

Достатньо лише мати повну вищу освіту й пройти ретельну перевірку, що передбачає аналіз найближчого оточення.

Крім того, згідно з офіційною статистикою Пентагону, близько половини військових, що нині проходять службу, – молодше 25 років.

А після терактів 11 серпня 2001 року американські спецслужби й оборонні відомства почали активніше обмінюватись інформацією – саме відсутність належної комунікації, як встановило офіційне слідство, не дала запобігти трагедії.

Зрештою, навіть найвищі посадовці США, як ми вже знаємо, не завжди належним чином поводяться із секретною інформацією: один зберігав її у себе в резиденції, інший – забув коробку в гаражі.

Хоча наразі досі не встановлено, як саме Тейшейра отримав доступ до документів із розвідданими Пентагону про Росію, Україну та близьких союзників США, він, як припускають фахівці, мав доступ до системи JWICS (Joint Worldwide Intelligence Communications System) – "інтранету" американського Міноборони.

JWICS – це, по суті, мережа, в якій різні американські розвідувальні служби обмінюються отриманими даними й систематизують їх. Теоретично система мала б бути максимально закритою, але на практиці випадок із Тейшейрою – не перший, коли до неї (ймовірно) отримували несанкціонований доступ.

Ще у 2010 році доступ до секретних документів у JWICS мала ексрозвідниця США Челсі Меннінг, яка потім передала їх WikiLeaks.

Тому й у випадку Тейшейри цілком міг спрацювати людський фактор: можливо, таємні документи Пентагону, які він опублікував на Discord-cервері, і не можна було виносити з таємного приміщення, але хлопець їх таки виніс.

Саме тому міністр оборони США Ллойд Остін доручив терміново переглянути процедуру надання доступу до таємних даних.

Фахівці з безпеки й розвідки переважно сходяться на думці: масштабний витік секретної інформації Пентагону має стати тривожним дзвіночком для американської розвідувальної спільноти.

Адже не виключено, що Тейшейра – не єдиний, хто міг би зливати (а може, й просто зараз зливає) документи.

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А поки Джек Тейшейра чекає на суд у своїй справі, з’явилися перші ознаки, що він – не єдиний потенційний фігурант "Пентагон-лікс".

У понеділок The Wall Street Journal опублікувало розслідування про Сару Білс – колишню військовослужбовицю військово-морських сил США, яка створила Donbass Devushka – англомовний Telegram-канал із проросійською пропагандою англійською мовою.

Саме цей канал, як вважається, першим поширив у Telegram секретні документи Пентагону.

Хоча сама Білс у розмові з журналістами заперечує власну причетність до публікації зливів, не може не постати питання: як багато таких "російських агентів" ще можуть скомпрометувати американську розвідку?

І відповідь на це питання, варто сподіватися, знайдеться якнайшвидше.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"