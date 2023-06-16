Папу Римського, який переніс операцію, виписали з лікарні

Папа Римський Франциск залишив римську клініку "Джемеллі", де він перебував з 7 червня і де йому зробили операцію на черевній порожнині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Він виїхав з головного входу в інвалідному візку, помахавши рукою пацієнтам і журналістам, які чекали на нього.

"Я живий", – так Папа Франциск відповів про своє здоров'я, виходячи з лікарні.

"Дякую вам за вашу роботу, дуже дякую", – подякував він журналістам, перетинаючи на своєму інвалідному візку два крила репортерів і пацієнтів, які аплодували йому, коли він залишав лікарню.

Від самого ранку біля лікарні "Джемеллі" з нетерпінням чекали на виписку Папи. Натовп вірян і журналістів чекав на нього біля головного входу. Лікарі та медсестри визирали з вікон, щоб привітати понтифіка.

"Що стосується наступних поїздок папи і майбутніх зобов'язань, ви можете поставити йому ці питання, але якщо коротко, то він підтвердив всі поїздки, дійсно, він зможе витримати їх краще, ніж раніше, тому що він більше не відчуває дискомфорту, який мав раніше. Він буде сильнішим Папою", – сказав Серджіо Альф'єрі, хірург, який оперував Франциска.

Раніше пресслужба Святого Престолу повідомила, що аудієнції папи призупинені до 18 червня.

Операція була необхідна для усунення лапароцеле – грижі, яка іноді утворюється над рубцем після хірургічного втручання. Лапароцеле частіше зустрічається у людей похилого віку, а також може бути викликане ожирінням або слабкістю м'язів черевної стінки.

Це вже третя госпіталізація Франциска після обрання Папою у 2013 році. Лише навесні цього року Папу госпіталізували для планових обстежень та лікування респіраторного захворювання.

Як відомо, 86-річний понтифік має чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника. У зв’язку з цим Франциск I не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.