Папу Римского, перенесшего операцию, выписали из больницы

Папа Римский Франциск покинул римскую клинику "Джемелли", где он находился с 7 июня и где ему сделали операцию на брюшной полости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Он выехал из главного входа в инвалидной коляске, помахав рукой пациентам и журналистам, которые ждали его.

"Я жив", – так Папа Франциск ответил о своем здоровье, выходя из больницы.

"Спасибо вам за вашу работу, большое спасибо", – поблагодарил он журналистов, проезжая на своей инвалидной коляске мимо репортеров и пациентов, которые аплодировали ему, когда он покидал больницу.

С самого утра возле больницы "Джемелли" с нетерпением ждали выписки Папы. Толпа верующих и журналистов ждала его у главного входа. Врачи и медсестры выглядывали из окон, чтобы поприветствовать понтифика.

"Что касается следующих поездок папы и будущих обязательств, вы можете задать ему эти вопросы, но если коротко, то он подтвердил все поездки, ведь он сможет выдержать их лучше, чем раньше, потому что он больше не испытывает дискомфорта. Он будет более сильным Папой", – сказал Серджо Альфьери, хирург, который оперировал Франциска.

Ранее пресс-служба Святого Престола сообщила, что аудиенции папы приостановлены до 18 июня.

Операция была необходима для устранения лапароцеле – грыжи, которая иногда образуется над рубцом после хирургического вмешательства. Лапароцеле чаще встречается у пожилых людей, а также может быть вызвано ожирением или слабостью мышц брюшной стенки.

Это уже третья госпитализация Франциска после избрания Папой в 2013 году. Только весной этого года Папу госпитализировали для плановых обследований и лечения респираторного заболевания.

Как известно, 86-летний понтифик имеет немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника. В связи с этим Франциск I не исключает, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.