У Литві збільшили штрафи за крики, свист та інший шум у громадських місцях

Сейм Литви схвалив поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, в яких пропонується суворіше карати за порушення громадського спокою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Ухвалені поправки передбачають, що за крики, свист, гучний спів або гру на музичних інструментах, інших звукових пристроях чи інші галасливі дії у транспорті і різних громадських місцях, а у вечірній час (із 19:00 до 22:00) та в нічний час (із 22:00 до 7:00) – і в житлових приміщеннях, підприємствах, установах чи організаціях, накладатиметься штраф у розмірі від 80 до 200 євро.

При цьому керівники юридичних осіб або інші відповідальні особи також будуть більше платити за шум – від 200 до 300 євро.

Досі на порушників громадського спокою накладали штрафи в розмірі від 20 до 80 євро.

Нагадаємо, у травні мерія Барселони обмежила доступ до популярного оглядового майданчика через вечірки туристів.