В Литве увеличили штрафы за крики, свист и другой шум в общественных местах

Сейм Литвы одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых предлагается строже наказывать за нарушение общественного спокойствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Принятые поправки предусматривают, что за крики, свист, громкое пение или игру на музыкальных инструментах, других звуковых устройствах или другие шумные действия в транспорте и различных общественных местах, а в вечернее время (с 19:00 до 22:00) и в ночное время (с 22:00 до 7:00) – и в жилых помещениях, предприятиях, учреждениях или организациях, будет налагаться штраф в размере от 80 до 200 евро.

При этом руководители юридических лиц или другие ответственные лица также будут больше платить за шум – от 200 до 300 евро.

До сих пор на нарушителей общественного спокойствия накладывали штрафы в размере от 20 до 80 евро.

Напомним, в мае мэрия Барселоны ограничила доступ к популярной смотровой площадке из-за вечеринок туристов.