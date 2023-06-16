Джонсон порушив посадові правила, пішовши в журналістику без належного попередження

Антикорупційна комісія парламенту Великої Британії назвала порушенням рішення колишнього прем’єра Бориса Джонсона повернутись у журналістику після складання мандата, оскільки він раніше обіймав урядову посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Колишні міністри британського уряду, згідно з правилами, повинні звернутись до парламентського Консультативного комітету з ділових призначень (ACOBA), якщо з моменту звільнення з урядової посади минуло менш як два роки.

Оскільки Джонсон пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії у вересні 2022 року, належні два роки ще не спливли, тому його рішення зайнятись комерційною журналістською діяльністю є порушенням правил.

Представник ACOBA заявив, що орган отримав від Джонсона повідомлення про роботу в журналістиці за пів години до того, як це стало відомо публічно, й тому він звернувся до експрем’єра по пояснення.

"Як передбачає кодекс поведінки міністрів, міністри повинні гарантувати, що жодні нові призначення не будуть оголошені або здійснені до того, як комітет не зможе надати свою рекомендацію", – пояснив представник.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики, а саме публікуватиме щотижневі колонки на сайті таблоїда Daily Mail.

Перед тим 9 червня він оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.

15 червня був представлений парламентський звіт, згідно з яким Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила COVID.