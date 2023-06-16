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Джонсон порушив посадові правила, пішовши в журналістику без належного попередження

П'ятниця, 16 червня 2023, 18:44

Антикорупційна комісія парламенту Великої Британії назвала порушенням рішення колишнього прем’єра Бориса Джонсона повернутись у журналістику після складання мандата, оскільки він раніше обіймав урядову посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Колишні міністри британського уряду, згідно з правилами, повинні звернутись до парламентського Консультативного комітету з ділових призначень (ACOBA), якщо з моменту звільнення з урядової посади минуло менш як два роки.

Оскільки Джонсон пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії у вересні 2022 року, належні два роки ще не спливли, тому його рішення зайнятись комерційною журналістською діяльністю є порушенням правил.

Представник ACOBA заявив, що орган отримав від Джонсона повідомлення про роботу в журналістиці за пів години до того, як це стало відомо публічно, й тому він звернувся до експрем’єра по пояснення.

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"Як передбачає кодекс поведінки міністрів, міністри повинні гарантувати, що жодні нові призначення не будуть оголошені або здійснені до того, як комітет не зможе надати свою рекомендацію", – пояснив представник.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики, а саме публікуватиме щотижневі колонки на сайті таблоїда Daily Mail.

Перед тим 9 червня він оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.

15 червня був представлений парламентський звіт, згідно з яким Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила COVID.

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Велика Британія