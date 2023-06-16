Джонсон нарушил должностные правила, уйдя в журналистику без надлежащего предупреждения

Антикоррупционная комиссия парламента Великобритании назвала нарушением решение бывшего премьера Бориса Джонсона вернуться в журналистику после сложения мандата, поскольку он ранее занимал правительственную должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Бывшие министры британского правительства, согласно правилам, должны обратиться в парламентский Консультативный комитет по деловым назначениям (ACOBA), если с момента увольнения с правительственной должности прошло менее двух лет.

Поскольку Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании в сентябре 2022 года, положенные два года еще не истекли, поэтому его решение заняться коммерческой журналистской деятельностью является нарушением правил.

Представитель ACOBA заявил, что орган получил от Джонсона сообщение о работе в журналистике за полчаса до того, как это стало известно публично, и поэтому он обратился к экс-премьеру за объяснениями.

"Как предусматривает кодекс поведения министров, министры должны гарантировать, что никакие новые назначения не будут объявлены или осуществлены до того, как комитет не сможет предоставить свою рекомендацию", – пояснил представитель.

Ранее в пятницу стало известно, что Борис Джонсон отныне будет работать в сфере журналистики, а именно публиковать еженедельные колонки на сайте таблоида Daily Mail.

Перед этим, 9 июня, он объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

А 15 июня был представлен парламентский отчет, согласно которому Джонсон неоднократно сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о вечеринках на Даунинг-стрит, которые нарушали правила COVID.