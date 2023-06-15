Борис Джонсон свідомо вводив депутатів в оману в скандалі з вечірками – парламентський звіт

Парламентське розслідування дійшло висновку, що експрем’єр Британії Борис Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила COVID.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Комітет парламенту з питань привілеїв визнав порушення Джонсона досить серйозними, щоб рекомендувати призупинити його повноваження на 90 днів, якби він все ще був членом парламенту.

У парламентському звіті також йдеться про те, що він не повинен мати права на членство в парламенті.

Колишній прем'єр-міністр перебуває під слідством комітету з питань привілеїв з червня минулого року, після того, як розслідування, проведене поліцією, і тодішній високопоставлений державний службовець Сью Грей підтвердила, що під час локдауну на Даунінг-стріт відбулася низка зібрань.

Міжпартійний комітет, очолюваний депутатом від лейбористів Гаррієт Гарман, оцінює, чи вводив Джонсон парламент в оману – необачно чи навмисно – своїми заявами про те, що всі правила та інструкції щодо COVID були дотримані офісом прем’єра.

У довгоочікуваному звіті, опублікованому сьогодні вранці, комітет дійшов висновку, що Борис Джонсон:

неодноразово вводив палату в оману;

минулого тижня вчинив ще одну неповагу, звинувативши комітет;

звинуватив комітет, тим самим підірвавши демократичний процес у Палаті представників;

був співучасником кампанії зловживань та спроб залякування комітету.

Публікація звіту відбулася після того, як у п'ятницю Борис Джонсон раптово склав повноваження члена парламенту після того, як отримав проєкт висновків комітету.

У своїй заяві про відставку він піддав комітет нищівній критиці, звинувативши його в "кричущій упередженості" і заявивши, що його члени мають намір "вигнати мене з парламенту".

Його адвокати подали відповідь до комітету з питань привілеїв об 11:57 у понеділок ввечері, що призвело до затримки очікуваної публікації звіту.

У своїй заяві у вівторок Джонсон розкритикував затримку і відкинув висновки комітету, сказавши, що "комітет з питань привілеїв повинен опублікувати свій звіт і дозволити світові судити про їхню нісенітницю".

"У них немає виправдання для затримки. Їхні абсурдно несправедливі правила не дозволяють навіть критикувати їхні висновки. Я чітко виклав свої погляди комітету в письмовій формі – і зроблю це більш широко, коли вони нарешті опублікують звіт", – заявив Джонсон.

Комітет зібрав докази, в тому числі повідомлення у WhatsApp, електронні листи і фотографії, від тих, хто був присутній на вечірках, і тих, хто знав про них.

Напередодні допиту в комітеті в березні Джонсон визнав, що ввів парламент в оману, але наполягав на тому, що його заяви були зроблені "з добрими намірами".

У проміжному звіті, опублікованому на початку березня, комітет заявив, що докази переконливо свідчать про те, що порушення правил боротьби з коронавірусом на Даунінг-стріт, 10 були "очевидними" для Джонсона.

Комітет заявив, що виявив щонайменше чотири випадки, коли пан Джонсон міг ввести в оману членів парламенту, зокрема, коли він заявив парламенту в грудні 2021 року, що не було порушено жодних правил чи інструкцій, хоча подальші розслідування виявили протилежне.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року в пресі з'явилася ціла низка публікацій, в яких стверджувалося про вечірки на Даунінг-стріт, що відбувались в умовах суворого локдауну. Спершу Джонсон заперечував порушення, та потім був змушений визнати неправоту.

Комітет з питань привілеїв Палати громад має повноваження тимчасово позбавляти мандата й навіть оголошувати повторні вибори в окрузі депутата, якого визнає винним.