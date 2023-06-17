Сейм Польщі схвалив поправку до суперечливого закону, який вважають спрямованим проти опозиції

Сейм Польщі у п’ятницю схвалив поправку до закону про створення комісії з дослідження російського впливу у Польщі, який також широко відомий як "lex Tusk".

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Депутати підтримали запропоновані президентом зміни. Одна з головних змін стосується складу комісії, у якій депутати не зможуть бути членами.

Закон набув чинності ще в останній день травня після підпису президента, але 2 червня Анджей Дуда запропонував Сейму поправки до нього.

Пропозиція передбачає, що членами комісії не зможуть бути депутати, але інші запобіжники з поточного закону усувають, включно із забороною виконання функцій, пов’язаних з розпорядженням бюджетних коштів, на тремін до 10 років. Головним завданням комісії буде встановлення, що особа "не гарантує належного виконання обов’язків в інтересах громадськості". Апеляцію на висновок комісії можна буде подавати в апеляційний суд Варшави.

Зміни підтримали 235 депутатів (майже всі – члени правлячої партії "Право і справедливість"), 5 голосували проти, 9 утрималися, та 211 – проігнорували голосування.

Перед тим комітет Сейму з внутрішніх справ підтримав поправку від ПіС, що знімає крайній термін для публікації першого звіту комісії, що планувався на 17 вересня.

Також у п'ятницю президент Польщі Анджей Дуда звернувся до Конституційного суду щодо перевірки на відповідність основному закону двох положень закону про Комісію з розслідування російського впливу.

Раніше стало відомо, що колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".