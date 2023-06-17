Сейм Польши одобрил поправку к закону, который считают направленным против оппозиции

Сейм Польши в пятницу одобрил поправку к закону о создании комиссии по исследованию российского влияния в Польше, который также широко известен как "lex Tusk".

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Депутаты поддержали предложенные президентом изменения. Одно из главных изменений касается состава комиссии, в которой депутаты не смогут быть членами.

Закон вступил в силу еще в последний день мая после подписи президента, но 2 июня Дуда предложил Сейму поправки к нему.

Предложение предусматривает, что членами комиссии не смогут быть депутаты, но другие предохранители из текущего закона устраняют, включая запрет выполнения функций, связанных с распоряжением бюджетных средств, на срок до 10 лет. Главной задачей комиссии будет установление, что лицо "не гарантирует надлежащего выполнения обязанностей в интересах общественности". Апелляцию на заключение комиссии можно будет подавать в апелляционный суд Варшавы.

Изменения поддержали 235 депутатов (почти все – члены правящей партии "Право и справедливость"), 5 голосовали против, 9 воздержались, и 211 – проигнорировали голосование.

Перед тем комитет Сейма по внутренним делам поддержал поправку от ПиС, снимающую крайний срок для публикации первого отчета комиссии, который планировался на 17 сентября.

Также в пятницу президент Польши Анджей Дуда обратился в Конституционный суд относительно проверки на соответствие основному закону двух положений закона о Комиссии по расследованию российского влияния.

Ранее стало известно, что коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с законом о создании комиссии по расследованию российского влияния.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

По мнению оппонентов, закон призван устранить Дональда Туска с политической сцены перед парламентскими выборами или по крайней мере унизить его в глазах избирателей. Отсюда название закона в Польше – "lex Туск".