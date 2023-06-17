Укр Рус Eng

Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів 

Субота, 17 червня 2023, 11:03

Через поверні у півсотні муніципалітетів запровадили режим надзвичайної ситуації, більш як 200 людям довелося залишити свої домівки. 

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".  

З берегів вийшли річка Західна Морава, Моравиця, Турія та інші, підтоплюючи прилеглі населені пункти. Режим надзвичайної ситуації оголосили у 52 муніципалітетах. 

Висока вида пошкодила дороги та спричинила численні зсуви на дорогах, особливо в районі міста Кралево.

В районі населеного пункту Мрчаєвці повністю обвалився автодорожний міст через Західну Мораву. Ніхто не постраждав, оскільки міст вже чекав ремонту після попередніх повеней і його використовували лише місцеві мешканці як найкоротший шлях між двома селами. 

Напередодні бурхливий потік зруйнував міст в районі містечка Адрани, біля Кралево. 

 

За останню добу евакуювали 217 місцевих мешканців, іноді людей рятували буквально з води.

 

Висока вода загрожує також населеним пунктам Куршумля, Прокупльє, Дол’євак. На мапах Google попередженнями про повені позначено практично увесь південний захід Сербії. 

Від повеней потерпає також північний схід Боснії і Герцеговини

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія