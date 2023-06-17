Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов

Из-за наводнений в полусотне муниципалитетов ввели режим чрезвычайной ситуации, более 200 людям пришлось покинуть свои дома.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Из берегов вышли река Западная Морава, Моравица, Турия и другие, подтапливая близлежащие населенные пункты. Режим чрезвычайной ситуации объявили в 52 муниципалитетах.

Высокая выда повредила дороги и вызвала многочисленные оползни на дорогах, особенно в районе города Кралево.

В районе населенного пункта Мрчаевцы полностью обвалился автодорожный мост через Западную Мораву. Никто не пострадал, поскольку мост уже ждал ремонта после предыдущих наводнений и его использовали только местные жители как кратчайший путь между двумя селами.

Накануне бурный поток разрушил мост в районе городка Адраны, возле Кралево.

За последние сутки эвакуировали 217 местных жителей, иногда людей спасали буквально из воды.

Высокая вода угрожает также населенным пунктам Куршумля, Прокуплье, Дольевак. На картах Google предупреждениями о наводнениях обозначено практически весь юго-запад Сербии.

От наводнений страдает также северо-восток Боснии и Герцеговины.