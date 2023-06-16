Зливи спричинили повені в Сербії і Боснії, у багатьох районах надзвичайний стан
П'ятниця, 16 червня 2023, 14:54
Багатоденні проливні дощі спричинили повені в Сербії і Боснії, що змусило владу оголосити надзвичайний стан у багатьох районах в п'ятницю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У Сербії 1300 рятувальників і 22 човни були задіяні для евакуації десятків людей у різних місцях, йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.
Поблизу південно-західного міста Кралево річка знесла міст. У центральній Сербії рятувальникам довелося евакуювати 12 осіб з будинків у Крагуєваці через вихід річки Лепениці з берегів, повідомив мер міста Нікола Дашич, а 22 людини були врятовані з села поблизу міста Ягодина.
Менші річки також вийшли з берегів, перерізавши дороги та лінії електропередач.
Річки також вийшли з берегів на сході Боснії, і влада північно-східного міста Тузла оголосила надзвичайний стан у всьому регіоні, оскільки люди були змушені покинути свої домівки в багатьох містах і селах.
Зсув заблокував дорогу біля міста Сребрениця, були попередження про можливі повені навколо столиці Сараєво.
За прогнозами, сильні зливи триватимуть ще щонайменше добу.
Нагадаємо, повені у північній італійській області Емілія-Романья забрали життя щонайменше чотирнадцяти людей і завдали збитків на мільярди євро.