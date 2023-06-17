Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану

Державний секретар США Ентоні Блінкен спростував чутки про те, що Вашингтон і Тегеран наблизилися до домовленості щодо обмеження ядерної програми Ірану та звільнення затриманих в Ірані американських громадян.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Коментуючи ці повідомлення у ЗМІ, Блінкен сказав, що вони не відповідають дійсності.

"Що стосується Ірану, деякі з повідомлень, які ми бачили про домовленість щодо ядерного питання чи щодо затриманих, просто неточні і неправдиві", – прокоментував держсекретар США.

Тегеран у понеділок цього тижня заявив, що веде непрямі перемовини із США щодо ядерної програми, санкцій і затриманих за посередництва Оману. Після того з’явилися повідомлення у ЗМІ про те, що Вашингтон і Тегеран ймовірно наблизилися до домовленості.

Речник МЗС Ірану Нассер Канані сказав, що про обмін затриманими можуть домовитися найближчим часом, якщо Вашингтон "продемонструє такий самий серйозний підхід", як і Тегеран.

В Ірані за гратами перебувають щонайменш троє громадян США родом з Ірану, включно з бізнесменом Сіамаком Намазі, якого затримали восени 2015 року і засудили до 10 років ув’язнення нібито за шпигунтсво.

Вже два роки за каденції Байдена країнам не вдавалося "оживити" угоду з Іраном, за якою західні санкції послаблювалися в обмін на обмеження ядерної програми.

США за президентства Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшли з угоди у 2018 році і Тегеран після того активізував ядерну програму.

Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що США "не відкидають жодних варіантів", щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.