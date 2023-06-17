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Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана

Суббота, 17 июня 2023, 12:33

Государственный секретарь США Энтони Блинкен опроверг слухи о том, что Вашингтон и Тегеран приблизились к договоренности об ограничении ядерной программы Ирана и освобождении задержанных в Иране американских граждан.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Комментируя эти сообщения в СМИ, Блинкен сказал, что они не соответствуют действительности.

"Что касается Ирана, некоторые из сообщений, которые мы видели о договоренности по ядерному вопросу или по задержанным, просто неточные и являются неправдой", – прокомментировал госсекретарь США.

Тегеран в понедельник на этой неделе заявил, что ведет косвенные переговоры с США по ядерной программе, санкциям и задержанным при посредничестве Омана. После того появились сообщения в СМИ о том, что Вашингтон и Тегеран вероятно приблизились к договоренности.

Представитель МИД Ирана Нассер Канани сказал, что об обмене задержанными могут договориться в ближайшее время, если Вашингтон "продемонстрирует такой же серьезный подход", как и Тегеран.

В Иране за решеткой находятся по меньшей мере трое граждан США родом из Ирана, включая бизнесмена Сиамака Намази, которого задержали осенью 2015 года и приговорили к 10 годам заключения якобы за шпионаж.

Уже два года при каденции Байдена странам не удавалось "оживить" соглашение с Ираном, согласно которому западные санкции ослаблялись в обмен на ограничение ядерной программы.

США при президентстве Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году и Тегеран после того активизировал ядерную программу.

Энтони Блинкен недавно заявил, что США "не исключают никаких вариантов", чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

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