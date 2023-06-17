У Молдові фермери оголосили про нові масові протести

З 19 червня у Молдові місцеві фермери анонсували проведення масових акцій протесту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker із посиланням на асоціацію "Сила фермерів".

Частина фермерів на сільгосптехніці приїде в Кишинів до будівель уряду, парламенту та міністерства сільського господарства. Решта протестуватимуть на національних трасах.

"Переговори щодо способу та розміру компенсації, обіцяної урядом, не відбулися, незважаючи на те, що наша організація була готова до дискусій і опублікувала суму збитків фермерів по посівах першої групи. У зв'язку з цим рада одноголосно ухвалила рішення відновити масові акції протесту", – йдеться у повідомленні асоціації.

6 червня представники асоціації "Сила фермерів" зустрілися з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Глава кабміну заявив, що уряд завжди підтримував і продовжить підтримувати сільгоспвиробників, і перерахував заходи підтримки аграрного сектору.

Однак учасники переговорів залишилися незадоволені результатами дискусії й оголосили 7 червня протести. Акції продовжилися і 8 червня.

Організація вимагала від уряду вжити заходів, щоб допомогти сільгоспвиробникам. Серед вимог асоціації, зкоема, вимога ввести заборону на імпорт сільгосппродукції з України, зобов'язати Джурджулештський порт експортувати тільки молдавську сільськогосподарську продукцію.