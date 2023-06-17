В Молдове фермеры объявили о новых массовых протестах

С 19 июня в Молдове местные фермеры анонсировали проведение массовых акций протеста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker со ссылкой на ассоциацию "Сила фермеров".

Часть фермеров на сельхозтехнике приедет в Кишинев к зданиям правительства, парламента и министерства сельского хозяйства. Остальные будут протестовать на национальных трассах.

"Переговоры относительно способа и размера компенсации, обещанной правительством, не состоялись, несмотря на то, что наша организация была готова к дискуссиям и опубликовала сумму убытков фермеров по посевам первой группы. В связи с этим совет единогласно принял решение возобновить массовые акции протеста", – говорится в сообщении ассоциации.

6 июня представители ассоциации "Сила фермеров" встретились с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном. Глава кабмина заявил, что правительство всегда поддерживало и продолжит поддерживать сельхозпроизводителей, и перечислил меры поддержки аграрного сектора.

Однако участники переговоров остались недовольны результатами дискуссии и объявили 7 июня протесты. Акции продолжились и 8 июня.

Организация обратилась 17 мая к правительству с требованием до 3 июня принять меры, чтобы помочь сельхозпроизводителям. Фермеры требовали, среди прочего, ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины, обязать Джурджулештский порт экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию.