Через сильну повінь у Греції затоплені будинки у другому за розміром місті
Субота, 17 червня 2023, 16:08
На півночі Греції у другому за величиною місті Салоніки сильна повінь затопила багато будинків.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.
З ранку суботи рятувальники отримали 300 викликів про допомогу після повені на півночі міста.
Μιλάμε για μεγάλη ξεφτίλα! Αντιπλημμυρικά μηδέν! #Θεσσαλονικη 2022! #κακοκαιρια #skg pic.twitter.com/bulx22QYud— Stefanos Damianidis (@dstefanos) June 14, 2022
Крім будинків, внаслідок повені також були затоплені дорожні тунелі.
Національна метеорологічна служба попередила, що дощі і грози, можливо, з градом, зачеплять більшість районів країн, включаючи острови, в суботу, особливо близько полудня і ввечері.
Нагадаємо, через поверні у півсотні муніципалітетів Сербії запровадили режим надзвичайної ситуації, більш як 200 людям довелося залишити свої домівки.