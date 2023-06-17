Через сильну повінь у Греції затоплені будинки у другому за розміром місті

На півночі Греції у другому за величиною місті Салоніки сильна повінь затопила багато будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

З ранку суботи рятувальники отримали 300 викликів про допомогу після повені на півночі міста.

Крім будинків, внаслідок повені також були затоплені дорожні тунелі.

Національна метеорологічна служба попередила, що дощі і грози, можливо, з градом, зачеплять більшість районів країн, включаючи острови, в суботу, особливо близько полудня і ввечері.

Нагадаємо, через поверні у півсотні муніципалітетів Сербії запровадили режим надзвичайної ситуації, більш як 200 людям довелося залишити свої домівки.