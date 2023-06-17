Из-за сильного наводнения в Греции затоплены дома во втором по величине городе
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Суббота, 17 июня 2023, 16:08
Суббота, 17 июня 2023, 16:08
На севере Греции во втором по величине городе Салоники сильное наводнение затопило много домов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
С утра субботы спасатели получили 300 вызовов о помощи после наводнения на севере города.
Кроме домов, в результате наводнения также были затоплены дорожные тоннели.
Национальная метеорологическая служба предупредила, что дожди и грозы, возможно, с градом, затронут большинство районов стран, включая острова, в субботу, особенно около полудня и вечером.
Напомним, из-за наводнений в полусотне муниципалитетов Сербии ввели режим чрезвычайной ситуации, более 200 людям пришлось покинуть свои дома.
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