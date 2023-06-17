Из-за сильного наводнения в Греции затоплены дома во втором по величине городе

На севере Греции во втором по величине городе Салоники сильное наводнение затопило много домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

С утра субботы спасатели получили 300 вызовов о помощи после наводнения на севере города.

Кроме домов, в результате наводнения также были затоплены дорожные тоннели.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что дожди и грозы, возможно, с градом, затронут большинство районов стран, включая острова, в субботу, особенно около полудня и вечером.

Напомним, из-за наводнений в полусотне муниципалитетов Сербии ввели режим чрезвычайной ситуации, более 200 людям пришлось покинуть свои дома.