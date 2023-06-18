Блінкен під час візиту в Китай говоритиме про війну РФ проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув із офіційним візитом в Китай, під час поїздки говоритиме, зокрема про війну РФ проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Блінкен заявив, що під час зустрічей з китайськими високопосадовцями він має намір підняти "наші цілком реальні занепокоєння з цілої низки питань", серед яких проблема Тайваню, війна РФ проти України і затримання в Китаї американських громадян.

Як зазначає телеканал, хоча Пекін намагається відігравати роль миротворця між Москвою і Києвом, китайські послання були зустрінуті зі значним скептицизмом з боку офіційних осіб США та інших західних лідерів.

Китайські "мирні" пропозиції критикували за те, що вони не містили закликів до Росії вивести свої війська з української території.

Напередодні свого візиту в суботу Блінкен окремо поговорив по телефону з міністрами закордонних справ Японії і Південної Кореї, в ході яких обговорювали регіональні пріоритети, а також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку кожної з країн.

Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня. Очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, главою КНР Сі Цзіньпіном.

Візит Блінкена, про який Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися минулого року під час зустрічі на саміті G20, спочатку був запланований на лютий 2023 року, але був відкладений після інциденту зі шпигунською кулею.

Сам Байден напередодні заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у наближчі кілька місяців.