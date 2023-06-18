Блинкен во время визита в Китай будет говорить о войне РФ против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с официальным визитом в Китай, во время поездки будет говорить, в частности о войне РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Блинкен заявил, что во время встреч с китайскими чиновниками он намерен поднять "наши вполне реальные беспокойства по целому ряду вопросов", среди которых проблема Тайваня, война РФ против Украины и задержание в Китае американских граждан.

Как отмечает телеканал, хотя Пекин пытается играть роль миротворца между Москвой и Киевом, китайские послания были встречены со значительным скептицизмом со стороны официальных лиц США и других западных лидеров.

Китайские "мирные" предложения критиковали за то, что они не содержали призывов к России вывести свои войска с украинской территории.

Накануне своего визита в субботу Блинкен отдельно поговорил по телефону с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, в ходе которых обсуждали региональные приоритеты, а также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны каждой из стран.

Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И и, возможно, главой КНР Си Цзиньпином.

Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, изначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионским воздушным шаром.

Сам Байден накануне заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.