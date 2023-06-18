У Кишиневі одночасно проходить акція солідарності з ЛГБТ-спільнотою та їхніх опонентів

У центрі Кишинева у неділю проходить хода на підтримку ЛГБТ-спільноти, одночасно мітингувати вийшли і їхні опоненти.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На Марші солідарності присутні кількасот людей, серед них і кілька депутатів від правлячої партії "Дія та солідарність", а також посол США у Молдові Кент Логсдон.

За порядком стежать десятки правоохоронців.

Мер Кишинева Іон Чебан спочатку заявив, що не схвалить запит на проведення акції та заперечував проти обмеження руху на вулиці Букурешть, де вона проходить. Але у суботу мерія оголосила, що перекриє на вулиці рух "у зв'язку з очисткою дерев", а згодом оголошення зникло.

Тим часом біля пам’ятника Штефану чел Маре кількасот людей протестують проти "пропаганди гомосексуалізму", біля пам’ятника священики з іконами проводять службу.

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Одночасно невелика група активістів прийшла з плакатами під посольство США. Ініціатор пояснив це тим, що посольство – "центральний офіс ЛГБТ-спільноти у Молдові". В іншому районі Кишинева політсила "Відродження" проводить марш "на підтримку традиційної родини".

Про інциденти під час акцій поки не повідомляли.

Нагадаємо, нещодавно ЄСПЛ зобов'язав Румунію легалізувати цивільні партнерства для ЛГБТ-пар.

Також ЄСПЛ постановив, що відсутність юридичного визнання та захисту одностатевих пар в Україні порушує Європейську конвенцію з прав людини.