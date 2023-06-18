В Кишиневе одновременно проходит акция солидарности с ЛГБТ-сообществом и их оппонентов

В центре Кишинева в воскресенье проходит шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества, одновременно митинговать вышли и их оппоненты.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На Марше солидарности присутствуют несколько сотен человек, среди них и несколько депутатов от правящей партии "Действие и солидарность", а также посол США в Молдове Кент Логсдон.

За порядком следят десятки правоохранителей.

Мэр Кишинева Ион Чебан сначала заявил, что не одобрит запрос на проведение акции и возражал против ограничения движения на улице Букурешть, где она проходит. Но в субботу мэрия объявила, что перекроет на улице движение "в связи с очисткой деревьев", а впоследствии объявление исчезло.

Тем временем у памятника Штефану чел Маре несколько сотен человек протестуют против "пропаганды гомосексуализма", возле памятника священники с иконами проводят службу.

NewsMaker

NewsMaker



Одновременно небольшая группа активистов пришла с плакатами под посольство США. Инициатор объяснил это тем, что посольство – "центральный офис ЛГБТ-сообщества в Молдове". В другом районе Кишинева политсила "Возрождение" проводит марш "в поддержку традиционной семьи".

Об инцидентах во время акций пока не сообщали.

Напомним, недавно ЕСПЧ обязал Румынию легализовать гражданские партнерства для ЛГБТ-пар.

Также ЕСПЧ постановил, что отсутствие юридического признания и защиты однополых пар в Украине нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.