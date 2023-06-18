У Болгарії на берег моря винесло вже трьох мертвих корів

У Болгарії повідомляють про вже третю прибиту хвилями на берег мертву корову за менш як два тижні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.bg.

Першу загиблу тварину знайшли на березі 6 червня в районі муніципалітету Царево, за кілька днів після того – в районі міста Чорноморець. Туди ж 15 червня прибило ще одну корову.

Першу тварину не могло принесло туди течією із затопленої Херсонщини, адже її вже знайшли на березі у день підриву Каховської ГЕС. Щодо інших двох це потенційно можливо, оскільки від болгарських органів влади були коментарі, що усі корови не мали спеціального маркування на вухах, як зазвичай для худоби у країнах ЄС.

Від цих населених пунктів у Болгарії до гирла Дніпра – 570-600 кілометрів.

Мер міста Чорноморець висловив припущення, що корови могли опинитися у морі через інцидент з кораблем, що перевозив худобу.

Водночас, Морська адміністрація повідомила, що їм невідомо про будь-які інциденти із суднами, що перевозили живу худобу.

Як повідомлялося, у Молдові Національне агентство громадського здоров'я (ANSP) побоюється спалахів різних захворювань після підриву Каховської ГЕС.