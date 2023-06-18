В Болгарии на берег моря вынесло уже трех мертвых коров

В Болгарии сообщают об уже третьей прибитой волнами на берег мертвой корове за менее чем две недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.bg.

Первое погибшее животное нашли на берегу 6 июня в районе муниципалитета Царево, через несколько дней после того – в районе города Черноморец. Туда же 15 июня прибило еще одну корову.

Первое животное не могло принесло туда течением с затопленной Херсонщины, так как ее нашли на берегу в Болгарии еще в день подрыва Каховской ГЭС. Относительно других двух это потенциально возможно, поскольку от болгарских органов власти были комментарии, что все коровы не имели специальной маркировки на ушах, как обычно для скота в странах ЕС.

От этих населенных пунктов в Болгарии до устья Днепра – 570-600 километров.

Мэр города Черноморец высказал предположение, что коровы могли оказаться в море из-за инцидента с кораблем, перевозившим скот.

В то же время, Морская администрация сообщила, что им неизвестно о каких-либо инцидентах с судами, перевозящими живой скот.

Как сообщалось, в Молдове Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) опасается вспышек различных заболеваний после подрыва Каховской ГЭС.