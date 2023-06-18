Париж через штормове попередження закриває парки, щоб запобігти нещасним випадкам

Мерія Парижа вирішила закрити усі зелені зони столиці та цвинтарі для відвідувачів, щоб не допустити нещасних випадків під час грози, що насувається.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Метеорологи попередили про сильну грозу пообіді у неділю, пориви вітру можуть сягати 70-100 кілометрів за годину.

Мерія у зв’язку з цим вирішила заборонити відвідування парків, садів та кладовищ Парижа після 16:30.

"Усі місця будуть відкриті з ранку понеділка у звичайному режимі після перевірки", – додали у повідомленні.

Парижан закликають під час негоди не ховатися під деревами і не користуватися мобільними телефонами та іншою електронікою, перебуваючи надворі.

Негода призвела до скасування концерту відомого британського виконавця Sting, що планувався просто неба у парку замку Фонтебло, що на південний схід від Парижа. Організатори в останній момент оголосили, що виступ не відбудеться – "з метою гарантувати безпеку публіки, артистів і технічної команди".

Минулого тижня Париж також накривали сильні грози, місцями підтопило вулиці.

Як повідомлялося, вдень 18 червня гроза з ураганним вітром поламала дерева і пошкодила лінії електропередач у Тбілісі; просто серед вулиці впав велетенський фрагмент конструкції басейну, який зірвало з даху елітної висотки.