Париж из-за штормового предупреждения закрывает парки, чтобы предотвратить несчастные случаи

Мэрия Парижа решила закрыть все зеленые зоны столицы и кладбища для посетителей, чтобы не допустить несчастных случаев во время надвигающейся грозы.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Метеорологи предупредили о сильной грозе после обеда в воскресенье, порывы ветра могут достигать 70-100 километров в час.

Мэрия в связи с этим решила запретить посещение парков, садов и кладбищ Парижа после 16:30.

"Все места будут открыты с завтрашнего утра в обычном режиме после проверки", – добавили в сообщении.

Парижан призывают во время непогоды не прятаться под деревьями и не пользоваться мобильными телефонами и другой электроникой, находясь на улице.

Непогода привела к отмене концерта известного британского исполнителя Sting, который планировался под открытым небом в парке замка Фонтебло, что на юго-восток от Парижа. Организаторы в последний момент объявили, что выступление не состоится – "с целью гарантировать безопасность публики, артистов и технической команды".

На прошлой неделе Париж также накрывали сильные грозы, местами подтопило улицы.

Как сообщалось, днем 18 июня гроза с ураганным ветром поломала деревья и повредила линии электропередач в Тбилиси; прямо среди улицы упал огромный фрагмент конструкции бассейна, который сорвало с крыши элитной высотки.