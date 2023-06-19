У Швеції розбився спортивний літак, загинули пілоти з Угорщини

Невеликий спортивний літак впав у море поблизу шведського міста Норчепінг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Невеликий спортивний літак типу Rallye впав у затоку поблизу міста Норчепінг. На допомогу поспішили водні та морські рятувальні служби, до місця події також направили вертоліт.

Уламки літака виявили завдяки плямі від пального на поверхні води. Спочатку знайшли фрагменти літака, потім до справи взялися водолази. Вони знайшли тіло одного чоловіка, а через годину – тіло іншого. Обидва були пілотами.

Шведські служби повідомили, що літак прилетів з Польщі. Він прямував до Дала-Ярна, але змінив курс і почав летіти в напрямку аеропорту Скавста. Потім апарат почав стрімко втрачати висоту і зник з радарів.

Щоденна газета Aftonbladet з посиланням на поліцію повідомила, що жертви були з Угорщини.

Expressen, своєю чергою, пише, що чоловіки, віком приблизно 40 років, летіли на північ країни, звідки їх мав забрати інший літак – звідси і присутність двох пілотів на борту.

Нагадаємо, вранці у суботу, 17 червня, у швейцарській комуні Хюненберг під час зльоту загорілася і впала повітряна куля, внаслідок чого постраждали семеро осіб.