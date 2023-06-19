В Швеции разбился спортивный самолет, погибли пилоты из Венгрии

Небольшой спортивный самолет упал в море вблизи шведского города Норчепинг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Небольшой спортивный самолет типа Rallye упал в залив вблизи города Норчепинг. На помощь поспешили водные и морские спасательные службы, к месту происшествия также направили вертолет.

Обломки самолета были обнаружены по пятну от горючего на поверхности воды. Сначала нашли фрагменты самолета, затем за дело взялись водолазы. Они нашли тело одного мужчины, а через час – тело другого. Оба были пилотами.

Шведские службы сообщили, что самолет прилетел из Польши. Он направлялся в Дала-Ярна, но изменил курс и начал лететь в направлении аэропорта Скавста. Затем аппарат начал стремительно терять высоту и исчез с радаров.

Ежедневная газета Aftonbladet со ссылкой на полицию сообщила, что жертвы были из Венгрии.

Expressen в свою очередь пишет, что мужчины, в возрасте около 40 лет, летели на север страны, откуда их должен был забрать другой самолет – отсюда и присутствие двух пилотов на борту.

Напомним, утром в субботу, 17 июня, в швейцарской коммуне Хюненберг во время взлета загорелся и упал воздушный шар, в результате чего пострадали семь человек.